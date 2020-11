Kanary chcą zastąpić badanie PCR szybkimi testami

Ebel szacuje, że może wysłać w tym czasie 300 tysięcy turystów z Niemiec , co odpowiada 75 procentom zeszłorocznego wyniku. Jak mówi Ebel, popyt i liczba rezerwacji na Wyspy Kanaryjskie są duże, a z badań wynika, że poziom satysfakcji klientów jest wysoki.

Prezydent Torres zapewnił, że rząd regionalny pracuje, by szybkie testy antygenowe były akceptowane jako wystarczające narzędzie kontroli w walce z pandemią koronawirusa. Przypomnijmy, że od 23 listopada osoby przyjeżdżające do Hiszpanii z krajów uznanych za „ryzykowne” muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR. – Musimy szukać rozwiązań, które nie utrudnią turystom przyjazdu – informuje Torres i dodaje, że badania antygenowe zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa, co testy PCR.