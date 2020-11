Antalya kończy sezon dużymi spadkami

Najważniejszym rynkiem tradycyjnie była Rosja , choć spadki sięgnęły tu 74 procent – na riwierę przyjechało 1,4 miliona gości z tego kraju. Na drugim miejscu znaleźli Ukraińcy, których było 550 tysięcy (minus 31 procent), na trzecim Niemcy (335 tysięcy, rok wcześniej prawie 2,5 miliona). O 69 procent rok do roku, do 209 tysięcy, spadła też liczba gości z Wielkiej Brytanii. W statystykach widoczni są także Polacy – w pierwszych dziesięciu miesiącach na riwierę przyjechały ich 83 tysiące . Za Polakami uplasowali się Białorusini (61 tysięcy).

Dla porównania w zeszłym roku do Antalyi przyjechało prawie 15 milionów gości, w sumie do Turcji wybrało się ponad 45 milionów, podczas gdy rok wcześniej było ich 39,5 miliona. W tym roku Ministerstwo Kultury i Turystyki liczyło na 50 milionów turystów, ale po wybuchu pandemii ograniczyło prognozy do 15 milionów. Zdaniem ministra turystyki Mehmeta Nuri Ersoya w tym roku realne jest osiągnięcie przychodów w wysokości 11 miliardów dolarów. Do końca października do kraju przyjechało 9,5 miliona gości.