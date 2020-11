Rząd Niemiec: Turystyka może stracić dwa lata

Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny w niemieckim rządzie za turystykę, Thomas Bareiß, zapowiada dalsze pakiety pomocowe dla branży – donosi dziennik „Die Zeit” w swoim elektronicznym wydaniu, powołując się na doniesienia Niemieckiej Agencji Prasowej. Zdaniem Bareißa przedsiębiorcy będą potrzebować wsparcia do połowy albo nawet do końca przyszłego roku . Sektor został bardzo mocno dotknięty skutkami pandemii, przez którą może stracić nawet dwa lata .

Bareiß informuje, że rząd pracuje nad przedłużeniem pakietów pomocowych dla firm, które najmocniej ucierpiały z powodu kryzysu wywołanego przez koronawirusa, ale poza ogólnymi rozwiązaniami muszą pojawić się też te skierowane do poszczególnych branż. W wypadku gastronomii gabinet Angeli Merkel chce dofinansowywać podgrzewacze powietrza, by klienci mogli siedzieć w ogródkach restauracji i kawiarni nawet jesienią i zimą. Natomiast obniżenie podatku VAT na jedzenie, które obowiązuje do połowy 2021 roku, powinno być przedłużone na czas nieokreślony.