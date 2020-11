Anglia zakazuje podróży, touroperatorzy odwołują wyloty

Od najbliższego czwartku, 5 listopada, do 2 grudnia wycieczki zagraniczne z Anglii będą zakazane. Nie będzie można podróżować nawet po kraju, bo zabronione są wyjazdy połączone z noclegiem.

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadza zakaz podróży po kraju i za granicę dla mieszkańców Anglii – donosi portal branży turystycznej Travel Weekly. W decyzji napisano, że zabronione jest wyjeżdżanie połączone z noclegiem w innym miejscu niż stałe miejsce zamieszkania, nawet jeśli chodzi o drugie mieszkanie czy dom, którego właścicielem jest podróżny. Wyjątek stanowią sytuacje konieczne, na przykład wynikające z wykonywania obowiązków służbowych. Walia, Szkocja i Irlandia Północna nie są na razie objęte nowymi regulacjami. Poniżej dalsza część artykułu

– Dzisiejsze ogłoszenie decyzji zakazujące spędzania urlopów w Wielkiej Brytanii i za granicą w związku z lockdownem w Anglii oznacza całkowite zamknięcie branży turystycznej, która już kilkakrotnie ucierpiała z powodu pandemii – mówi prezes organizacji branżowej ABTA (odpowiednik Polskiej Izby Turystyki) Mark Tanzer.

Tanzer podkreśla jednak, że zdrowie jest najważniejsze i dodaje, że organizacja jest zadowolona z decyzji rządu, zgodnie z którą postojowe zostało przedłużone do początku grudnia (pracownicy otrzymają 80 procent pensji, ale nie więcej niż 2,5 tysiąca funtów miesięcznie). Prezes apeluje o przyspieszenie prac Zespołu Specjalnego ds. Turystyki, by po zakończeniu lockdownu można było wprowadzić system przeprowadzania testów na koronawirusa dla podróżnych.

Prezes Advantage Travel Partnership, Julia Lo Bue-Said, twierdzi, że w związku z zakazem podróżowania wielu agentom należącym do sieci grozi bankructwo, jeśli nie otrzymają pomocy finansowej od rządu. Od marca pracę straciła już połowa osób zatrudnionych przez członków Advantage, a 80 procent z nich mówi, że do maja wyda wszystkie pieniądze, które posiada. Lo Bue-Said przypomina, że branża od lata błaga o wprowadzenie systemu testowania podróżnych, niestety to wołanie ciągle pozostaje bez odpowiedzi. Tymczasem liczba zakażeń koronawirusem rośnie, obowiązkowa kwarantanna jest nieefektywna, nie ma korytarzy turystycznych – to wszystko mocno uderza w przedsiębiorców.

Z kolei prezes easyJet Holidays Garry Wilson mówi, że rząd ani nie konsultował swojej decyzji z branżą, ani nie ostrzegł z wyprzedzeniem o jej wprowadzeniu. Dla touroperatora oznacza to, że musi ponownie skontaktować się z tysiącami swoich klientów, by przedstawić im możliwe rozwiązania i zaoferować wsparcie. Wilson dodaje, że Europa powinna wypracować w oparciu o dane naukowe system prowadzenia testów na koronawirusa, który pozwoli na wznowienie lotów po kontynencie.

Prezes easyJet Johan Lundgren jest zdania, że sektor szczególnie teraz potrzebuje wsparcia. Nawet ze statystyk rządowych wynika, że ruch lotniczy spadł o 90 procent w stosunku do okresu sprzed pandemii. Mimo to dotąd politycy nie udzielili branży żadnej pomocy.

Organizacja lotnicza Airlines UK również domaga się „pakietu restartowego”. O wsparcie dla lotnictwa apeluje także poseł Henry Smith, który szefuje parlamentarnej grupie Przyszłość Lotnictwa. Jego zdaniem, zakaz podróży jest kolejnym olbrzymim ciosem dla branży lotniczej i turystycznej, ich pracowników i wszystkich, którzy na nich liczą. Smith argumentuje, że Wielka Brytania nie może sobie pozwolić, by nie mieć silnego sektora lotniczego i nie podejmować działań w celu jego ochrony.

Organizacja konsumencka Which? twierdzi natomiast, że rząd powinien powołać „fundusz gwarancyjny”. Jak mówi Rory Boland, który w Which? zajmuje się turystyką, miliony osób zostały pozostawione same sobie z problemem odzyskania pieniędzy za niezrealizowane loty i wyjazdy, kiedy rząd zakazał ich w marcu. Wiele z nich dotąd nie otrzymało zwrotu wpłaconych środków, a skoro rząd wprowadza kolejne obostrzenia w Anglii, musi zapewnić, że klienci nie będą musieli ponownie sami borykać się z tym problemem. Pandemia mocno uderzyła w turystykę, a jeśli branża ma przetrwać zimę, musi szybko otrzymać pomoc. – Wzywamy rząd do stworzenia funduszu gwarancyjnego, by firmy turystyczne, które zazwyczaj są w dobrej sytuacji, mogły wypełnić swoje obowiązki wobec klientów – mówi Boland.

ZOBACZ TAKŻE: Rząd Niemiec zamyka hotele i restauracje

Zgodnie z decyzją rządu agenci będą musieli zamknąć swoje biura – to nie tyle ich biznesowa decyzja, co nakaz. Ministerstwo Skarbu, komentując przedłużenie postojowego, podkreśla, że bieżące rozwiązania są korzystniejsze dla pracowników niż październikowe. Koszty utrzymania pracowników będą niższe w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem. Dodatkowo firmy w Anglii, które muszą się zamknąć, otrzymają wsparcie w wysokości do 3 tysięcy funtów miesięcznie, a lokalne władze dostaną w sumie 1,1 miliarda funtów (wysokość grantu liczona jest jako 20 funtów na mieszkańca), by wesprzeć przedsiębiorców w jeszcze większym zakresie. Ci ostatni mogą też liczyć też na dotacje, których wysokość zależy w zależności od ich wartości.

TUI informuje na swojej stronie internetowej, że od 5 listopada do 2 grudnia zawiesza wszystkie wyloty z Anglii i Walii. Klienci będą mogli przełożyć wyjazd na inny termin, przyjąć voucher o wartości wyższej niż wpłacona kwota lub zażądać zwrotu pieniędzy. Natomiast osoby, które miały zaplanowane wyloty do 4 listopada włącznie, mogą z nich skorzystać lub bezpłatnie przełożyć na inny termin. Na razie touroperator nie wprowadza takich regulacji dla Szkocji.