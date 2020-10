U.S. Travel Association: Turystyka nie może czekać na szczepionkę

Prezes amerykańskiego stowarzyszenia branży turystycznej U.S. Travel Association, Roger Dow, wydał oświadczenie z okazji pierwszych lotów pilotażowych w ramach projektu „Common Pass” – rozwiązania technologicznego, które ma w przyszłości ułatwić podróże zagraniczne w czasach koronawirusa. „Amerykańska i światowa gospodarka nie mogą po prostu czekać na szczepionkę przeciwko covidowi-19, by wznowić międzynarodowy ruch turystyczny, a nowoczesne rozwiązania i wdrażanie najlepszych praktyk medycznych muszą wyznaczać drogę ku przyszłości” – czytamy w informacji.

U.S. Travel Association przyłączyło się też do innych 19 organizacji, które wystosowały oficjalne pismo do ministra zdrowia i opieki społecznej Alexa Azara, minister transportu Elaine Chao oraz do p.o. ministra bezpieczeństwa narodowego Chada Wolfa, w którym domagają się odstąpienia od kwarantanny i zniesienia zakazów podróżowania na rzecz testów na koronawirusa.