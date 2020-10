Hiszpańska branża turystyczna na dużym minusie

Zrzeszenie Exceltur, do którego należą 33 organizacje branżowe reprezentujące linie lotnicze, armatorów statków wycieczkowych, biura podróży, agencje turystyczne, hotele, wypożyczalnie samochodów i inne przedsiębiorstwa, podsumowała trzeci kwartał roku w turystyce. Z analizy wynika, że z powodu pandemii koronawirusa przedsiębiorcy zanotowali w sezonie letnim (od lipca do września) spadki przychodów o 69,2 procent ( minus 39,9 miliarda euro ). Źle przedstawia się też sytuacja na rynku pracy w branży – zatrudnienie straciło 281 tysięcy osób, 315 tysięcy musiało przejść na postojowe lub skrócony wymiar.

Jeśli te przewidywania się sprawdzą, turystyczne PKB będzie w tym roku mniejsze od zeszłorocznego o 69,6 procent, co przełoży się na wpływy mniejsze o 106,1 miliarda euro. Przy przychodach na poziomie 46,4 miliarda euro hiszpańska branża turystyczna cofnie się do poziomów z 1995 roku. Exceltur podaje, że tylko 10,2 procent przedsiębiorców liczy, że sytuacja wróci do stanu sprzed pandemii w połowie 2021 roku, większość, bo 46,1 procent, twierdzi, że nastąpi to w 2022 roku, a 43,7 procent, że dopiero w kolejnych latach.