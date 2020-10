Czerwony protest branży turystycznej w Berlinie

We środę, 28 października, do Berlina przyjechało kilkanaście tysięcy osób reprezentujących firmy turystyczne i przemysł spotkań, by wziąć udział w proteście – donosi tamtejszy portal branży turystycznej Travel Talk. Z pierwszych szacunków wynika, że do akcji przystąpiło około 15 tysięcy osób. Protestujący, z których wielu ubrało się na czerwono w nawiązaniu do hasła „Alert czerwony”, przeszli ulicami stolicy w stronę Bramy Brandenburskiej, przez wiele kilometrów w tym kierunku ciągnęły też autokary.

Poniżej dalsza część artykułu