Czterech chętnych na stanowisko prezesa POT

Do wczoraj do godziny 16 można było składać aplikacje w konkursie na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Poprzedni prezes, Robert Andrzejczyk, został odwołany nagle 14 października. Tego samego dnia minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin ogłosił konkurs na to miejsce. Taka procedura wynika z ustawy o POT.

