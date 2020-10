Branża turystyczna solidarna w czasach zarazy

Charytatywny Fundusz Turystyczny (The Charitable Travel Fund) zacznie działać 1 listopada – podaje brytyjski portal branży turystycznej TTG Media. Formalnie będzie nim zarządzała fundacja Charitable Travel Foundation, która chce pozyskiwać pieniądze od przedsiębiorstw turystycznych i ich klientów. Jej głównym celem jest wsparcie osób, których byt zależy od przyjazdów turystów , a które w związku z załamaniem się rynku znalazły się w potrzebie. Mowa tu nie tylko o dotacjach na walkę z biedą, ale też o pomocy przy pozyskiwaniu nowych umiejętności czy dywersyfikacji działalności.

– Kryzys wywołany przez covid-19 zmienił sposób, w jaki podróżujemy i sprawił, że gros osób zależnych od turystyki znalazło się w trudnej sytuacji – mówi rzecznik prasowy fundacji. – Niestety wiele miejsc na świecie nie może liczyć na pomoc rządu. I właśnie tu wkracza fundusz, który udzieli finansowego wsparcia, by pomóc lokalnym społecznościom za pośrednictwem lokalnych i międzynarodowych podmiotów non-profit – organizacji charytatywnych – wyjaśnia.

Fundusz apeluje do firm turystycznych (agentów, touroperatorów, armatorów statków wycieczkowych, hoteli, linii lotniczych, wypożyczalni samochodów), które działają mimo pandemii, by od każdego klienta odprowadzały co najmniej 1 funta na jego rzecz. Wszyscy, którzy się włączą w prace, będą mogli wykorzystywać logo „Proudly supporting” (dumnie wspierający).