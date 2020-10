Rosną długi branży turystycznej

Według GUS-u od początku roku do końca lipca w Polsce z hoteli skorzystało o ponad 46 procent mniej turystów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Niektórzy hotelarze nie wierzą, że uda się im przetrwać pandemię i zamykają biznesy. Pod koniec lipca w Polsce działalność prowadziło 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, o 960 mniej niż przed rokiem (spadek o 8,5 procent). W branży turystycznej od początku roku do połowy października działalność zawiesiło prawie 1,5 tysiąca firm, w tym biura podróży, agencje turystyczne i piloci wycieczek. Jak podaje Bisnode Polska, na taki krok zdecydowało się o 55 procent podmiotów więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

Bardziej ucierpiały duże firmy

Liczba firm turystycznych z problemami z terminowym regulowaniem zobowiązań między marcem 2019 roku a marcem 2020 roku spadła z 919 do 904, a odsetek niesolidnych dłużników obniżył się z 5,9 do 5,5 procent. Potem nastąpiła wyraźna zmiana wynikająca z wprowadzonych ograniczeń – w miesiąc liczba dłużników wzrosła do 939, a odsetek do 5,7 procent. W końcu sierpnia sytuacja się nieco poprawiła i liczba firm z przeterminowanymi zobowiązaniami wobec partnerów biznesowych i banków spadła do 926 (5,6 procent).