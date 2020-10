Angela Merkel: Jeśli nie musicie, nie podróżujcie Kanclerz Niemiec Angela Merkel. Fot. AFP

Kanclerz Angela Merkel wezwała Niemców w sobotę do ograniczenia kontaktów społecznych i ograniczenia podróży do minimum. Osobisty apel skierowała do nich po tym, jak rząd federalny z rządami 16 landów starał się uzgodnić sposoby powstrzymania drugiej fali zakażenia koronawirusem.