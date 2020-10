Tunezyjska turystyka straciła 60 procent przychodów

Tunezyjski Bank Centralny podsumował wyniki branży turystycznej od początku roku do 20 września – podaje tamtejsza agencja informacyjna TAP. Z podsumowania wynika, że przychody z wydatków odwiedzających obniżyły się w tym czasie o 60,7 procent do 1,6 miliarda dinarów (około 603 miliony dolarów). Minister turystyki Habib Ammar spodziewa się, że do końca roku strata sięgnie nawet 70 procent .

W analizowanym okresie turyści wykupili 4,6 miliona noclegów, czyli o 79,5 procent mniej , licząc rok do roku. W zeszłym roku do kraju przyjechało w sezonie 9,5 miliona osób , a przychody wyniosły 5 miliardów dinarów (około 1,8 miliarda dolarów).

– Nawet jeśli zostanie aktywowana, wiele hoteli, wśród nich te z wątpliwymi wierzytelnościami, nie skorzystają z niej, ponieważ program ich nie uwzględnia, choć to właśnie one bardzo mocno cierpią z powodu kryzysu – tłumaczy. Prezes wzywa rząd do uruchomienia pożyczek i objęcia pomocą tych hoteli, by mogły utrzymać działalność i tysiące miejsc pracy.