Niemcy planują przedłużenie pakietów pomocowych

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki planuje wydłużyć okres obowiązywania pakietów pomocowych, podaje program „Tagesschau” telewizji ARD w swoim elektronicznym wydaniu. Zamiast do końca roku, jak to zostało wcześniej ustalone, przedsiębiorcy mieliby z nich korzystać do 30 czerwca 2021 roku. Minister gospodarki Peter Altmeier chce skierować pomoc przede wszystkim do branży hotelowej i gastronomicznej, wsparcie ma otrzymać również przemysł spotkań oraz organizatorzy targów i wystaw.

