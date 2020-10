Gowin: Będzie precyzyjnie zaplanowana pomoc dla turystyki

– Gospodarka została nierównomierne dotknięta przez pandemię, a niektóre branże nawet na niej zyskują – mówił Gowin. Za przykład podał handel w sieci, czyli e-commerce. – Oni tak bardzo korzystają, jak wy tracicie – podsumował, kierując te słowa do przedsiębiorców turystycznych. Jego zdaniem sytuacja wymaga od rządzących bardzo zniuansowanych odpowiedzi dla poszczególnych. Na pomoc generalną nie ma już szans, teraz rząd ogląda każdą złotówkę, jaką wydaje.

– Te ponad 160 miliardów złotych, którymi rząd wsparł polskie firmy, to ogromny ciężar, z jakim wszyscy będziemy musieli się borykać przez wiele lat. Sądzę, że nie ma już przestrzeni budżetowej dla kolejnych wielkich tarcz ochronnych, ale muszą być przemyślane działania punktowe – mówił.

Gowin przyznaje, że dotychczas nie zajmował się branżą turystyczną, jednocześnie deklaruje, że będzie starał poznać jej problemy. Na czwartek, 15 października zaplanowane jest już pierwsze spotkanie z przedstawicielami turystyki. To i kolejne takie rozmowy mają być źródłem wiedzy o problemach i podstawą do podejmowania decyzji, które wicepremier będzie przedkładał na Radzie Ministrów. – Proszę o kredyt zaufania. Jeszcze nie mam swoich też, ale na kolejnym spotkaniu postaram się mieć własne poglądy i propozycje – obiecuje.

Wicepremier odniósł się również do projektu Polski Bon Turystyczny. Jak podkreśla, była to jedna z punktowych odpowiedzi na problemy branży, sam chętnie pozna opinie środowiska na jego temat. – Bez względu na sukces bonu istnieje wiele problemów, których nie rozwiązał, bo z definicji nie mógł – przyznaje, wymieniając zagraniczną turystykę wyjazdową. – Mam wrażenie, płynące jeszcze ze spojrzenia z dystansu, że bon był dobrze przemyślany i wdrożony. Chcę powiedzieć, że na pewno nie jest to ostatnia forma punktowego wsparcia dla branży – deklaruje. Na temat kolejnych rozmowy prowadzone są z wiceministrem Andrzejem Gutem-Mostowym odpowiedzialnym za turystykę i na forum rządowym.