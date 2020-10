Wielka Brytania: Specjalny zespół na ratunek turystyce

W skład „turystycznego zespołu do zadań specjalnych” wchodzą przedstawiciele ministerstw transportu, zdrowia i opieki społecznej, którzy będą intensywnie pracować z klinicystami, ekspertami ds. zdrowia i prywatnymi laboratoriami badawczymi nad sposobami testowania osób przyjeżdżających z zagranicy. Chodzi o to, by bazując na dotychczasowej wiedzy o chorobie, określić, kiedy należy przeprowadzać badania – informuje portal Breaking Travel News.

