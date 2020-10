Covidowy paszport ułatwi podróżowanie

Zasada działania paszportu jest następująca: podróżny wykonuje test na koronawirusa w autoryzowanym laboratorium i wgrywa jego wynik do telefonu. Następnie wypełnia formularze, których wymagają poszczególne kraje, do jakich się udaje. Na tej podstawie system potwierdza, że turysta spełnia wymogi danego państwa i generuje kod QR. Jest on następnie skanowany przez pracowników linii lotniczej i służby graniczne.

– Z powodu pandemii liczba podróży zagranicznych spadła – dodaje Diane Sabano, wicedyrektor i szef działu operacji terenowych w Amerykańskiej Agencji Ochrony Granic (U.S. Customs and Border Protecon, CBP). – CBP chce być częścią projektu odbudowującego zaufanie do podróży lotniczych, dlatego chętnie włączyliśmy się we współpracę z partnerami z branży lotniczej i agencjami federalnymi przy pilotażu CommonPassu.