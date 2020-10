Polacy dopisali latem w Grecji

Z danych pochodzących z formularzy lokalizacyjnych, które przyjeżdżający do Grecji muszą wypełniać od 15 czerwca, wynika, że do końca września kraj odwiedziło 4,1 miliona gości – podaje tamtejszy portal branży turystycznej Greek Travel Pages. Odpowiada to 23 procentom wartości zanotowanych w zeszłym roku dla tego samego okresu. Serwis powołuje się na dane przekazane przez ministra turystyki Harry’ego Theoharisa.

Poniżej dalsza część artykułu