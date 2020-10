Kuba: Turyści wypoczną w „korytarzu bezpieczeństwa”

W mieście utworzony zostanie „korytarz bezpieczeństwa”, który będzie rozciągał się od ulicy K do Punta Hicacos na końcu półwyspu. Na tym odcinku znajdują się cztero- i pięciogwiazdkowe hotele, pole golfowe, dwie mariny, delfinarium, dwa centra handlowe, restauracje i inne punkty usługowe.

Klienci będą mogli wybrać się też na wycieczkę i korzystać z atrakcji, ale tylko w wyznaczonych strefach. Dozwolone będzie uprawianie sportów wodnych, nurkowanie, przejazdy autobusami typu hop on-hop off, skuterami, rowerami. Można też wypożyczyć samochód.

Jak przekonują władze ograniczenia są konieczne, by udało się w pełni zadbać o bezpieczeństwo turystów i pracujących tu ludzi. To oznacza, że na razie nie wolno będzie zapuszczać się w inne rejony wyspy. Odwiedzający muszą też mieć zarezerwowany pobyt w hotelu, do kraju nie będą wpuszczani turyści, którzy wykupią tylko bilet lotniczy.