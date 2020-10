Portugalia: Zniżki pobudzą ruch turystyczny po sezonie letnim

Jak informuje Portugalska Organizacja Turystyczna (Turismo de Portugal), program przeznaczony będzie dla turystów krajowych. Zakłada wprowadzenie ofert specjalnych w restauracjach, hotelach, muzeach i na bilety kolejowe. Program powstaje we współpracy sektora prywatnego z publicznym, a jego koszty są podzielone równo między uczestników.

Z promocji będzie można korzystać do 15 grudnia poprzez wybrane platformy internetowe specjalizujące się w pośredniczeniu w wystawianiu na sprzedaż różnych usług. I tak przez Find Portugal goście zarezerwują atrakcje turystyczne, obejmujące wypoczynek aktywny, na łonie natury, związany z odkrywaniem dziedzictwa narodowego, kulturą, gastronomią, enoturystyką, wakacjami rodzinnymi, sportowymi i wypadami do miast. Za pośrednictwem Click2Portugal, BookinXisto i Solares de Portugal można będzie zamówić zakwaterowanie w hotelach, domach wakacyjnych i w gospodarstwach agroturystycznych. Z kolei bilety do muzeów i innych obiektów kultury odwiedzający zamówią na stronie zarządzanej przez Dyrekcję Generalną Dziedzictwa Kultury, a bilety kolejowe przez przewoźnika CP-Comboios de Portugal. W niedalekiej przyszłości możliwe ma być też rezerwowanie zakwaterowania w mieszkaniach.