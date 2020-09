Polacy pomogli uratować sezon w Tunezji

Pandemia pokrzyżowała te plany. Dziś jednak, mimo trudnej sytuacji, realizowane są rejsy z Warszawy i Katowic do Monstrytu i na Dżerbę. Turystom w podejmowaniu decyzji pomaga, że kraj nie wymaga od pasażerów lotów czarterowych poddawania się testom PCR. Meddeb przewiduje więc, że jeśli liczba lotów zostanie utrzymana do końca roku z Polski poleci do Tunezji około 20 tysięcy osób.

Mimo że nie dostają przedpłat od touroperatorów, nie mogą też liczyć na przychody z tytułu wczesnej rezerwacji, zdaniem Meddeba przetrwają do kwietnia, kiedy powinien ruszyć kolejny sezon letni. Co prawda nie obyło się bez cięcia kosztów, w tym roku zrezygnowali z pracowników sezonowych, niektórzy obniżali też pensje do 70-80 procent pracownikom zatrudnionym na stałe, korzystali również z dopłat do wynagrodzeń od państwa. W lipcu i sierpniu zyskali trochę pieniędzy z bieżących rezerwacji, teraz będą mogli posiłkować się kredytami. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ podobnie jak w Polsce, banki odmawiały im finansowania. Ostatecznie rząd zgodził się udzielać poręczenia do 80 procent przyznanej kwoty pożyczki. – To pomogło, firmy turystyczne zaczęły dostawać nisko oprocentowane kredyty. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości obrotu z zeszłego roku – wyjaśnia dyrektor.