Grecja – przychody z turystyki spadną sześciokrotnie

Portal branży turystycznej Greek Travel Pages cytuje prezesa SETE Yiannisa Retsosa, który przyznał w czasie czwartej konferencji think-tanku „Circle of Ideas”, że początkowe wyliczenia mówiły o 4 – 5 miliardach euro, ale teraz nie wydaje się, by udało się osiągnąć taki wynik. – Pandemia koronawirusa jest nieprzewidywalna. Początkowo myśleliśmy, że w miesiącach letnich osłabnie, a druga fala przyjdzie jesienią. Okazało się jednak, że przybrała na sile w lipcu, co spowodowało, że wiele rynków turystycznych nie otworzyło się, inne zamknęły się lub wprowadziły kwarantannę. Co gorsza, trudno przewidzieć, kiedy kryzys się zakończy, bo turystyka zależy od wielu różnych czynników, włączając w to połączenia lotnicze, touroperatorów i gestorów bazy noclegowej – wyjaśnia Retsos.

