Branża turystyczna do Brukseli: Lepsze testy niż kwarantanna

Przedstawiciele organizacji reprezentujących firmy turystyczne wystosowali list do Ursuli von der Leyen, w którym wzywają ją do podjęcia działań na rzecz uregulowania sytuacji w branży. „Ta chaotyczna sytuacja wymaga pani natychmiastowego działania” – cytuje autorów agencja informacyjna Reuters. W liście podpisanym przez 20 organizacji, w tym IATA i ACI Europe, sygnatariusze domagają się od przewodniczącej KE wywarcia nacisk na rządy państw członkowskich, by zastąpiły kwarantannę testami na koronawirusa i działały w skoordynowany sposób przy wprowadzaniu ograniczeń dotyczących podróży.

