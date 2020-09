Prezydent podpisał ustawę zwaną tarczą dla turystyki

Aby klienci organizatora wycieczki dostali pieniądze za odwołaną wycieczkę, zarówno on sam jak i klient musza spełnić kilka warunków. Touroperator (tylko legalnie działający, wpisany do centralnej ewidencji) będzie musiał złożyć poprzez system teleinformatyczny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (jego częścią jest TFG) wniosek, w którym określi wysokość wypłat, musi też dostarczyć oświadczenia podróżnych, że z powodu pandemii odstępują oni od umowy, a także oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, ani nie oddał mu już wcześniej pieniędzy. Musi też zobowiązać się do zwrócenia wypłaconych sum. Organizator będzie musiał też dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych, jak nazwisko, PESEL, NIP, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.