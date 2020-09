Tego lata dwa razy więcej skarg na linie lotnicze i hotele

Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego , działającego przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, trafiło w tym sezonie urlopowym dwa razy więcej skarg niż w ubiegłorocznym – wynika z podsumowania tej instytucji. Od 1 czerwca do 30 sierpnia ECK odnotowało 1974 zgłoszenia, podczas gdy w 2019 roku było ich 1287.

Z kolei skarg na wypożyczalnie samochodów wpłynęło o 70 procent mniej (28, latem ubiegłego roku 89), co jest efektem wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się po Unii Europejskiej.

ECK przypomina, że klienci powinni zapoznawać się z treścią ofert i umów szczególnie pod kątem zmieniającej się sytuacji w poszczególnych krajach (wprowadzane i znoszone dynamicznie obostrzenia). Muszą mieć świadomość, jaką taryfę wybierają, na jakich zasadach mogą anulować rezerwację w wypadku na przykład zakazu lotu do danego kraju, wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się bądź pojawienia się obowiązków sanitarnych, na przykład przeprowadzenia testu na koronawirusa. Robiąc rezerwację, warto się upewnić, czy można zrezygnować z umowy ze względu na osobiste obawy, ale przy braku konkretnych ograniczeń, na przykład swobody podróżowania czy obostrzeń uniemożliwiających realizację usługi.

Europejskie Centrum Konsumenckie należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net). Bezpłatnie informują one konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej i pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii i Islandii. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK pytania i skargi na nieuczciwe praktyki (na przykład zagranicznych biur podróży, hoteli, linii lotniczych, wypożyczalni samochodowych czy sklepów internetowych) przez telefon (22 55 60 118), e-mailem (ECCNET-PL@ec.europa.eu) lub osobiście w siedzibie centrum w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 1.