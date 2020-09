Tunezja liczy straty z turystyki

Od stycznia do sierpnia do Tunezji przyjechało 1,7 miliona turystów – w tym samym czasie przed rokiem było ich 6,3 miliona, ich liczba spadła więc o 73,6 procent – donosi portal branży turystycznej Tourism Review. Dokładniejsza analiza pokazuje, że obcokrajowców było 1,2 miliona (minus 76,8 procent) i stanowili oni 73 procent wszystkich przyjezdnych. Swój kraj odwiedziło też 449 tysięcy Tunezyjczyków mieszkających za granicą, czyli o 57,7 procent mniej niż przed rokiem.

Duże spadki zanotował rynek europejski. Od stycznia do sierpnia do Tunezji przyjechało 303,4 tysiąca gości, rok wcześniej było ich łącznie 2,01 miliona (minus 84,9 procent). Udział krajów europejskich w tegorocznych przyjazdach do Tunezji to 18,3 procent. Statystyki pokazują, że Francuzów było o 69,6 procent mniej (194,1 tysiąca), Niemców o 86 procent mniej (25,5 tysiąca), Włochów o 74,9 procent mniej (21,9 tysiąca), a Brytyjczyków o 93,4 procent mniej (10,6 tysiąca). Bardzo duży spadek zaliczyli Ukraińcy – minus 99,6 procent.