Grecja ogłasza nowy pakiet pomocowy

Obniżenie stawki VAT między innymi na imprezy zorganizowane i transport, a także rozwiązania wspierające pracodawców i pracowników – tak wygląda kolejny pakiet pomocowy ogłoszony właśnie przez premiera Grecji.

Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis ogłosił pakiet pomocowy dla przedsiębiorców – informuje portal branży turystycznej Greek Travel Pages. Zawiera on 12 punktów, w tym dotyczące bezpośrednio branży turystycznej, czyli utrzymanie obniżonej stawki VAT przez kolejne pół roku. Zgodnie z poprzednią decyzją niższy podatek obowiązuje do 31 października tego roku. Poniżej dalsza część artykułu

W wypadku usług transportowych obejmujących przejazdy pociągami, metrem, tramwajami, autobusami miejskimi i dalekobieżnymi, przeloty i promy morskie VAT spada z 24 do 13 procent. Przy pakietach turystycznych stosowany jest nieco inny wskaźnik – 90/10, co oznacza, że 90 procent wartości pakietu obłożone jest 13-procentowym VAT-em, a 10 procent 24-procentowym. Niższa stawka obowiązuje też na kawę i napoje bezalkoholowe (z 24 do 13 procent), a także na bilety do kina (również z 24 do 13 procent).

Wartość całego pakietu pomocowego to 6,8 miliarda euro. Poza obniżkami podatku obejmuje on dopłaty do utrzymania miejsc pracy i tworzenia nowych. W programie znalazło się na przykład częściowe przejęcie opłat na ubezpieczenie do 36,7 procent. Na rok zawieszony będzie tak zwany podatek solidarnościowy dla pracodawców z sektora prywatnego, samozatrudnionych i rolników.

Rząd utworzy program dopłat do 100 tysięcy nowych miejsc pracy. Państwo pokryje koszty ubezpieczenia ponoszone przez pracodawcę i pracownika za każdego nowo zatrudnionego, pod warunkiem, że miejsce to zostanie utrzymane. Jeśli firma pozyska osobę, która przez dłuższy czas była bezrobotna, dostanie dodatkowo 200 euro pomocy. Firmy z sektora gastronomicznego, transportowego, turystycznego, sportu, kultury, artyści i przewodnicy będą mogli czasowo zawiesić umowy o pracę. Przedsiębiorcy z sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem mają też zgodę na zawieszenie spłaty długów podatkowych i ubezpieczeniowych do kwietnia 2021 roku.