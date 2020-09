Polska branża spotkań podniesie się w 2023 roku

Jedenasty raz Polska Organizacja Turystyczna i działające w jej strukturach Poland Convention Bureau (PCB POT) opracowały raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”. Podsumowuje on osiągnięcia branży spotkań z 2019 roku. Raport powstał we współpracy z miejskimi i regionalnymi convention bureaux, rekomendowanymi organizatorami kongresów i podróży motywacyjnych oraz międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami, których POT PCB jest członkiem.

51 procent ujętych w raporcie wydarzeń to konferencje i kongresy (krajowe i międzynarodowe spotkania stowarzyszeń), w których uczestniczyło ponad 2 miliony osób, 45 procent to wydarzenia korporacyjne i motywacyjne (na przykład szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje prasowe, premiery produktów, wyjazdy motywacyjne), w których wzięło udział 1,4 miliona osób, a tylko 4 procent to targi i wystawy, które jednak zgromadziły najwięcej uczestników, bo ponad 4 miliony. Łączna liczba uczestników wydarzeń wyniosła ponad 7,5 miliona.

Jak przebiegać będzie wychodzenie europejskiego sektora spotkań i konferencji z kryzysu wywołanego przez pandemię? Scenariusz podstawowy, przygotowany przez Tourism Economics - Oxford Economics na zlecenie Strategicznego Sojuszu Narodowych Europejskich Convention Bureaux (Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe), zakłada odwołanie wszystkich wydarzeń zaplanowanych w Europie między marcem i sierpniem 2020 roku, pewną poprawę sytuacji we wrześniu i w październiku, kiedy odbędzie się 75 procent zaplanowanych wydarzeń, i powrót do normy w listopadzie. Całkowita liczba podróży w Europie w 2020 roku ma spaść o 58 procent. Negatywne nastroje przyczynią się do obniżenia liczby uczestników krajowych i międzynarodowych wydarzeń o 25 procent w 2021 roku i 5 procent w 2022 roku, przed ostateczną poprawą sytuacji w 2023 roku.