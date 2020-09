Niemcy ostrzegają przed Pragą, Genewą, Dubrownikiem i Korsyką

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uaktualniło komunikaty dotyczące podróży i w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Europie ostrzega przed wyjazdami do kolejnych popularnych regionów i miast turystycznych.

W wypadku Francji zalecenie powstrzymania się przed wyjazdami dotyczyło dotąd Paryża i Prowansji-Alp-Lazurowego Wybrzeża, teraz zostało rozszerzone na Korsykę, Owernię-Rodan-Alpy, Oksytanię i Nową Akwitanię. W tych regionach znajdują się duże miasta, jak Bordeaux i Lyon. W Szwajcarii resort ostrzega przed podróżami do kantonów Genewa i Vaud.

Według MSZ lepiej teraz nie wyjeżdżać do chorwackich żupanii dubrownicko-neretwiańskiej i pożedzko-slawońskiej. Wcześniej komunikat resortu dotyczył żupanii zadarskiej, szybenicko-knińskiej i splicko-dalmatyńskiej. W związku ze wzrostem liczby zachorowań w Czechach, a szczególnie w Pradze, stolica kraju została uznana za region podwyższonego ryzyka. Infekcji przybywa również w innych częściach Czech, a konkretnie w Karlowych Warach, kraju środkowoczeskim, Pardubicach, Pilźnie, w kraju południowomorawskim i Wysoczynie.

MSZ zniósł natomiast ostrzeżenie przed wyjazdami do bułgarskiego obwodu Dobricz, ale podtrzymał dla Błagojewgradu.

We środę, 9 września, resort przedłużył ważność komunikatu o powstrzymaniu się przed podróżami do ponad 160 krajów świata z wyjątkiem unijnych, stowarzyszonych ze wspólnotą i strefy Schengen. Sytuacja epidemiczna w tych państwach analizowana jest indywidualnie. Od 1 października w ten sam sposób Niemcy mają informować o bezpieczeństwie podróży do pozostałych krajów na świecie.