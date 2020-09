Branża turystyczna do premiera: Chcemy swobody podróżowania

Przedstawiciele Zrzeszenia Agentów IATA, biur podróży, agencji turystycznych, lotnisk regionalnych i innych podmiotów branży turystycznej apelują w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego o poluzowanie ograniczeń w ruchu lotniczym. Ich zdaniem są one nieuzasadnione, bo wedle najnowszych badań naukowych szybka podróż samolotem wyposażonym w filtry HEPA jest bezpieczniejsza niż pociągiem czy autokarem, które nie są objęte podobnymi restrykcjami.

„Transport lotniczy nie jest traktowany na równi z transportem lądowym mimo braku racjonalnych przesłanek, by takie różnice w traktowaniu wprowadzać. Wprowadzenie zakazu bezpośrednich lotów do 63 krajów bez wątpienia pogorszy biznesowe funkcjonowanie linii lotniczych, agentów IATA, lotnisk, a także innych podmiotów działających w branży turystycznej” – piszą autorzy listu. Jak podkreślają, kolejne ograniczenia w ruchu lotniczym odbiją się negatywnie nie tylko na turystyce, ale i całej gospodarce.

Działając w imieniu Zrzeszenia Agentów IATA, jednego z wiodących podmiotów w branży lotniczej w Polsce, reprezentującego interesy 165 biur podróży posiadających autoryzację International Air Transport Association (IATA) do sprzedaży biletów lotniczych, jak również innych podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej, zwracamy się o zminimalizowanie restrykcji w zakresie lotów międzynarodowych.

Restrykcje zawarte w ww. rozporządzeniu nie są w pełni uzasadnione, a powodują, iż podróże lotnicze z perspektywy opinii publicznej stają się niebezpieczne. Transport lotniczy nie jest traktowany na równi z transportem lądowym mimo braku racjonalnych przesłanek, by takie różnice w traktowaniu wprowadzać. Wprowadzenie zakazu bezpośrednich lotów do 63 krajów, w tym wiele europejskich m.in. do Hiszpanii i Francji, bez wątpienia pogorszy biznesowe funkcjonowanie linii lotniczych oraz agentów IATA.