Senatorowie uchwalili zwolnienie z ZUS dla touroperatorów

Przewidują też zmniejszenie z 80 do 75 procent limitu spadku dochodów, który uprawnia przedsiębiorcę do uzyskania świadczenia postojowego.

Inna poprawka zmierza do obniżenia z 80 do 75 proc. stopnia obniżenia przychodu z prowadzonej działalności jako wymogu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS i wydłużenia okresu zwolnienia do 30 września 2020 r. (w sumie cztery miesiące – od czerwca).

Ustawa wróci teraz do Sejmu, jest szansa, że zostanie uchwalona podczas posiedzenia zaplanowanego na 16-17 września. Jednak są małe nadzieje, że przejdą tam poprawki rozszerzające uprawnionych do ZUS i postojowego. Zwiększałyby one wydatki skarbu państwa o 800 milionów złotych – według wyliczeń rządu. Dlatego nie chce się on na nie zgodzić. Ustawa bez tych dodatkowych kosztów ma kosztować budżet około 700 milionów złotych.