Rzecznik MŚP: Zwolnienie z ZUS dla turystyki na pół roku

Abramowicz wystosował pismo do przewodniczącej senackiej komisji gospodarki narodowej senator Marii Koc z prośbą o uwzględnienie w pracach nad ustawą zwaną mikrotarczą dla turystyki (pełna nazwa to „ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”) postulatów zgłoszonych mu przez przedstawicieli organizacji i środowisk związanych z turystyką i nie tylko. Wymienia jako autorów prezesa Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Dolnośląskiej Izby Turystyki, prezesa Krakowskiej Izby Turystyki, prezesa Turystycznej Organizacji Otwartej, prezesa Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, a także przedstawicieli grupy na Facebooku pod nazwą Turystyka Forum i nieformalnej Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki i akcji społecznej #ZmieńTerminNieOdwoluj.

Ich postulaty rozszerzają zakres działania (nie trzy miesiące, ale pół roku) i listę beneficjentów (nie tylko agenci turystyczni, piloci, sezonowi przewodnicy turystyczni, ale wielu innych) ustawy, która trafiła do Senatu kilka dni po uchyleniu jej przez Sejm i tam została skierowana do komisji gospodarki narodowej. Podczas posiedzenia senatorowie przerwali jednak obrady, zanim jeszcze dotarli do merytorycznych uwag o ustawie. Dzisiaj po południu mają je wznowić, a jutro cały Senat będzie głosować poprawki zaproponowane przez komisję.