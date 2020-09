Komisja Europejska: Stwórzmy mapy bezpiecznych podróży

Mapę przygotowywałoby Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ze strefy zielonej do pomarańczowej można by podróżować bez przeszkód, ale osobom z tej drugiej mogłoby być zalecane wykonanie testu na koronawirusa. Z kolei podróżni z obszaru czerwonego mieliby poddawać się badaniu lub odbywać kwarantannę. Te same zalecenia obowiązywałyby wszystkich mieszkańców strefy czerwonej, bez względu na to, czy chodzi o państwo czy region. Decyzję, jakie środki przedsięwziąć, kraje podejmowałyby samodzielnie.