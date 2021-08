Pomoc dla firm poszkodowanych w covidzie w maju – w III kwartale

Adam Abramowicz zwrócił się o to do wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało 9 sierpnia o włączeniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu projektu rozporządzenia zakładającego kontynuowanie pomocy przyznanej wcześniej „uczestnikom obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19”.