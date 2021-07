Europejska agencja ds. zdrowia odradza południowe wyspy greckie

Wyspy Morza Egejskiego w Grecji zostały oznaczone jako „ciemnoczerwone” na mapie COVID-19 Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w czwartek po wzroście infekcji, co oznacza, że ??zniechęca się do podróżowania do i z regionu, z wyjątkiem niezbędnych – podaje Reuters.

Poniżej dalsza część artykułu