Zaszczepieni wjadą do Anglii bez kwarantanny

Dotąd 10-dniowej izolacji można było uniknąć tylko po przyjęciu szczepienia w brytyjskiej służbie zdrowia. Oprócz wymogu kwarantanny, jest też obowiązek zrobienia dwóch testów PCR. Teraz ma się to zmienić – osoby zaszczepione w państwach Unii Europejskiej i w USA będą zwolnione z przymusowej kwarantanny.

O przyjęcie takiej zasady zabiegała branża turystyczna. Chodziło o to, aby osoby mieszkające za granicą mogły łatwiej przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii na wakacje lub odwiedzać bliskich.

– W tej chwili sytuacja jest nieco śmieszna. Jeśli lecę samolotem z Hiszpanii, kiedy dotrzemy do Wielkiej Brytanii, po prostu wyjdę z lotniska i pojadę do domu – BBC cytuje eksperta ds. podróży Simona Caldera. – Ale osoba siedząca obok mnie, która była zaszczepiona w Hiszpanii, a nie w Wielkiej Brytanii, musi siedzieć w pokoju przez 10 dni. To nie ma sensu.