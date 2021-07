Stany Zjednoczone nie zamierzają na razie wpuszczać turystów

Zakaz wjazdu do USA mają cudzoziemcy, którzy w ciągu ostatnich 14 dni byli w Wielkiej Brytanii, państwach Unii Europejskiej, Irlandii, Chinach, Indiach, RPA, Iranie i w Brazylii.

W Stanach Zjednoczonych rośnie, głównie wśród osób niezaszczepionych, liczba zakażeń deltą (już 83 procent wszystkich przypadków). Rosną więc i obawy epidemiologów. W zeszłym tygodniu rząd zalecił Amerykanom, aby powstrzymali się od podróżowania do Wielkiej Brytanii, która jest szczególnie dotknięta przez deltę. Jednocześnie Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego oświadczył, że granice lądowe USA z Kanadą i Meksykiem pozostaną zamknięte dla nieistotnych podróży co najmniej do 21 sierpnia.