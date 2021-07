MSZ: Powracający z Turcji nie będą musieli iść na kwarantannę

Pierwsza zmiana to wprowadzenie zasady, że każdy podróżny przybywający do Polski, niebędący zaszczepiony, powinien przedstawić Straży Granicznej kartę lokalizacji.

Jak mówił Wawrzyk, karta lokalizacyjna może mieć postać elektroniczną (np. w smartfonie) lub papierową. Karty w tej drugiej wersji będą rozdawały stewardesy w samolotach. – Ta karta będzie jednym z warunków przekroczenia granicy, wjazdu do Rzeczpospolitej w czasie pandemii – wyjaśniał.

Inną zmianą, jaką wprowadzi rząd, jest poszerzenie katalogu osób zwolnionych z kwarantanny. Do tej pory rozporządzenie zwalniało z kwarantanny wjeżdżających do Polski z państw należących do strefy Schengen lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. – Teraz dodajemy kolejny element, że zwalniane z tej kwarantanny będą również osoby, które przylatują z kraju, z którym Rzeczpospolita ustaliła szczególne zasady wjazdu ruchu osobowego w okresie pandemii – mówił. Na razie na tej dodatkowej liście znalazła się tylko Turcja.