Włoska policja: Tysiące chętnych na podrabiane certyfikaty

Włoska policja poinformowała, że zablokowała system, przez który oferowano fałszywa unijne certyfikaty covid-19. Chodzi o 10 kanałów na internetowym komunikatorze Telegram, które prowadziły do anonimowych kont w serwisach sprzedażowych w tzw. „ciemnej sieci” (dark web) – to właśnie przez nie można było skontaktować się ze sprzedawcami, którzy żądali zapłaty w kryptowalutach. Za pełny pakiet obejmujący podrobiony dokument i fiolkę, w której miała się znajdować podana niby szczepionka, trzeba było zapłacić od 110 do 130 euro.

