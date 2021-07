Instytut Kocha: Podróże (prawie) nie zakażają

W ostatnich czterech tygodniach w Niemczech zanotowano 1036 przypadków zarażenia się koronawirusem, które mogły być powiązane z wyjazdami za granicę. To zaledwie 2 procent wszystkich zakażeń – pisze Instytut Roberta Kocha (RKI).

Na podstawie jego ocen i rekomendacji rząd dzieli kraje na te o podwyższonym ryzyku, dużym ryzyku i te, w których występują groźne mutacje koronawirusa. To z kolei podstawa do nakładania na podróżnych kwarantanny lub jej cofania.

To pokazuje, że w obecnej sytuacji przypadki, które można powiązać z podróżami, odgrywają rolę drugorzędną – zauważa RKI.

Instytut przyznaje jednak, że w 42 procentach sytuacji nie wiadomo, gdzie doszło do zarażenia. Nie odnosi się także do krajów, z których przyjechały osoby zarażone koronawirusem, ani do jego wariantów.