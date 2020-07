Uwaga na rachunki w restauracjach. Oszuści wykorzystują pandemię

Niewielkim pocieszeniem jest to, że żyłowanie cen, zwłaszcza w tym kryzysie, nie jest polską specjalnością. Złą sławę i to nie tylko w kryzysie mają restauracje na greckiej wyspie Mikonos (z Polski lata tam Wizz Air). Przypadek jednej z nich został szczegółowo opisany w prasie. Sześć osób zjadło po porcji kalmarów i wypiło po piwie, trzy z nich zamówiły dodatkowo sałatkę, a jedna jeszcze sok pomidorowy i zapłaciły za tę przyjemność prawie 840 euro. Rachunek rozłożył się tak: 591 euro za sześć porcji kalmarów, 150 euro za sześć piw, 59,4 euro za trzy sałatki z kurczakiem, 17,8 euro za dwie butelki wody i 18 euro za szklankę soku pomidorowego. Że nie zapaliło im się zielone światło, kiedy kelner nie podał im karty dań, a owoce morza zachwalał jako świeżutkie i pyszne. Zresztą podobno takie były. Kiedy krytyka restauracyjnego zdzierstwa pojawiła się w miejscowej prasie, właściciel restauracji odpowiedział: „Żeby na przyszłość zapobiec takiemu rozgoryczeniu przy płaceniu rachunku, warto wybierać tańsze dania”.

Francisco Tajeda, amerykański żołnierz, który spędzał urlop na Mikonos, przestrzega przed DK Oyster, gdzie kelnerzy także recytują „bezcenne” menu z głowy. Za dwie porcje ryby i dwa napoje zapłacił tam ponad 400 euro. I przyznał, że jedyne, co mógł zrobić, to w przyszłości omijać to miejsce z daleka, bo kelner groził policją, a to ze względu na barierę językową mogło jeszcze bardziej skomplikować urlop.