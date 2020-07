Emilewicz: 22 lipca ustawa z rozwiązaniami dla branży turystycznej

1. Stworzenie funduszu dla touroperatorów, z którego mogliby pożyczać pieniądze na zwroty zaliczek klientom, którym z powodu pandemii musieli odwołać wycieczki. Funduszem zawiadywałby Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który wchodzi w skład Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten ostatni ma osobowość prawną. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z funduszu Covid-19 popularnie nazywanego też tarczą finansową (pieniądze ze sprzedaży obligacji państwowych). Same zasoby TFG, których jest obecnie 164 miliony złotych, pozostałby nienaruszone. Tak pożyczone pieniądze organizatorzy musieliby oddać, ale nie wiadomo jeszcze po jakim czasie. To rozwiązanie bliskie jest temu, które zastosowano w Danii, dlatego zwane jest potocznie modelem duńskim. Ma zastąpić kończący się we wrześniu termin 180 dni na oddanie pieniędzy klientom. 180 dni wprowadziła pierwsza tarcza antykryzysowa z marca tego roku.