Senat przegłosował bony dla emerytów i rencistów

Jeśli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, to Polski Bon Turystyczny w wysokości 500 złotych, trafi nie tylko do dzieci, ale i do prawie 9 milionów emerytów i rencistów. To podwoi kwotę, jaka wpłynie na rynek turystyczny.