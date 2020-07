Nowa pomoc niemieckiego rządu dla gospodarki

29 czerwca niemiecki parlament przyjął kolejny pakiet pomocowy o łącznej wartości 130 miliardów euro – czytamy na stronie internetowej tamtejszego Ministerstwa Finansów. Zakłada on, że od 1 lipca do 31 grudnia VAT zostanie obniżony z 19 na 16 procent, przy niższej stawce, która wynosiła 7 procent, teraz będzie to 5 procent. Rodziny otrzymają po 300 euro na dziecko, a dla osób samotnie wychowujących dzieci kwota wolna od podatku została podniesiona ponad dwukrotnie do 4 tysięcy euro (na lata 2020-21). W ustawie mowa też o absolwentach szkół, którzy mają zacząć normalnie praktyki zawodowe, a osoby, które już na nie uczęszczają, zakończyć je według planu. Małe i średnie firmy otrzymają dopłaty do staży.

