Grecja: Jak zachęcić do szczepienia się? Bonem na wakacje

Grecja zapowiedziała, że będzie rozdawać młodym mieszkańcom kraju bony o wartości 150 euro, by w ten sposób zachęcić ich do szczepienia się przeciwko koronawirusowi. Premier Kyriakos Mitsotakis przedstawił na posiedzeniu rządu tzw. „paszport wolności” i zapowiedział, że mógłby on wejść w życie pod koniec lipca – pisze portal branży turystycznej Greek Travel Pages.

