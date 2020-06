Unia Europejska otwiera się na 14 krajów

Oficjalna informacja o otwarciu granic dla 14 krajów pozaunijnych ma być przedstawiona dziś, pisze niemiecki portal branży turystycznej FVW powołując się na doniesienia dpa. Unia będzie przyjmować podróżnych z Algierii, Australii, Gruzji, Japonii, Kanady, Maroko, Czarnogóry, Nowej Zelandii, Ruandy, Serbii, Korei Południowej, Tajlandii, Tunezji i Urugwaju. Na liście nie ma jednak Stanów Zjednoczonych, Indii, Brazylii, Rosji i RPA, Chiny zostaną uwzględnione w momencie, kiedy same zniosą ograniczenia w podróżowaniu dla Europejczyków.

Kryterium, na podstawie którego unijni dyplomaci podejmują decyzje, jest liczba nowych zachorowań w ostatnich dwóch tygodniach. Znaczenie ma również trend w liczbie zakażeń (powinien być spadkowy), a także rezultaty dotychczasowej walki poszczególnych krajów z pandemią. Chodzi o to, żeby liczba nowych przypadków zakażeń nie była wyższa niż16 na 100 tysięcy mieszkańców – taka jest bowiem średnia dla państw Unii Europejskiej.

Lista będzie aktualizowana w regularnych odstępach czasu, na przykład co dwa tygodnie.

Znaczenie będzie mieć też to, czy obywatele Unii mogą podróżować swobodnie do państw, które miałyby znaleźć się w kolejnej wersji dokumentu.