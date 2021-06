Mauritius otwiera się na turystów. Tylko tych zaszczepionych

Mauritius zaczyna się powoli otwierać na przyjazdy z zagranicy, a linie lotnicze Air Mauritius, Emirates i inne już zapowiedziały, że dołożą dodatkowe loty do tego kraju – pisze portal branży turystycznej eTurbo News.

Otwarcie ma następować w kilku fazach. Pierwsza została zaplanowana na okres od 15 lipca do 30 września. W tym czasie zaszczepieni (chodzi o osoby, które ukończyły 18 lat) będą mogli wypoczywać w wybranych przez władze 14 hotelach z dostępem do basenów i plaży. Tylko jeśli zostaną tam co najmniej 14 dni, a później uzyskają negatywny wynik testu PCR na koronawirusa, będą mogli opuścić hotel i swobodnie podróżować po wyspie.