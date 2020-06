Betlej: Wakacyjne wyspy bezpieczniejsze niż miasta

W połowie czerwca ruszyły w Europie pierwsze samoloty z turystami. Początek lipca i otwarcie granic wielu krajów można traktować jako poczatek odmrażania turystyki zorganizowanej. Na ogólny optymizm cieniem kładą się jednak doniesienia o podwyższonej liczbie nowych zakażeń w niektórych krajach. Spowodowały one ponowne wprowadzenie restrykcji – jak noszenie maseczek w Chorwacji, obostrzenia w rejonie Lizbony, czy przedłużenie do połowy lipca stanu zagrożenia epidemicznego w Bułgarii – pisze w najnowszej analizie wydarzeń wpływających na rynek turystyczny prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Oceniając ryzyko, jakie stwarza dla turystyki wzrost liczby wykrywanych infekcji należy brać pod uwagę przynajmniej trzy aspekty. Pierwszy to pragmatyczne spojrzenie na poziom zachorowań w odniesieniu do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia wczesną wiosną, drugi to rozkład terytorialny infekcji w danym państwie, a kolejny to działania podejmowane w niektórych krajach, bądź regionach wpływające na statystyki nowych wykrywanych zakażeń – wylicza ekspert.