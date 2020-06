Polacy rezygnują z wakacyjnych wyjazdów

Przed wybuchem pandemii 28,6 procent Polaków planowało urlop za granicą, 18,7 procent chciało wypoczywać zarówno w kraju, jak i za granicą, 37,8 procent zamierzało spędzić wakacje w Polsce, 6,4 procent postanowiło zostać w domu, a 8,5 procent nie wiedziało, co będzie robić podczas urlopu – wynika z najnowszego badania „Barometr Providenta”. 65 procent respondentów, którzy już zdążyli zaplanować wakacje, przyznaje, że po wybuchu pandemii zmieniło plany. 20 procent deklaruje, że pandemia nie wpłynęła na nie.

– Obostrzenia i obawy związane z pandemią znacząco wpłynęły na decyzje związane z tegorocznym urlopem. Niemal 62 procent badanych, którzy zmienili wakacyjne plany, w ogóle zrezygnowało z planowanego wyjazdu – mówi ekspert ds. PR Providentu Polska Magdalena Maślana, cytowana w komunikacie tej firmy. – Co czwarty badany z tej grupy zdecydował się wypoczywać w innym miejscu, a 16,7 procent nie wie jeszcze, jaką decyzję podejmie – dodaje.

43,7 procent badanych zadeklarowało, że będzie wypoczywać tylko w kraju. Co czwartego pandemia zatrzyma w domu. Zaledwie 7,2 procent planuje urlop za granicą, a 5,6 procent spędzi go zarówno w Polsce, jak i za granicą. Najmłodsi badani (do 24 roku życia) częściej niż pozostałe grupy wiekowe planują zostać w domu.