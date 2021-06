Powrót z Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii bez kwarantanny

Wczorajsza decyzja rządu w sprawie objęcia kwarantanną wszystkich podróżnych, którzy nie są zaszczepieni, a wjeżdżają do Polski w drodze z krajów ze strefy poza Schengen wywołała domysły interpretacyjne w branży turystycznej. Chodziło o to, jak będą traktowani turyści, jadący z krajów nie będących w Schengen, ale zarazem należących do Unii Europejskiej, jak Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia i Rumunia.

