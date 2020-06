Tajlandia chce odpocząć od masowej turystyki

Nie jest również wykluczone, że przyjezdni będą musieli poddać się testom na obecności wirusa COVID-19 i to dwukrotnie: raz przed przyjazdem i ponownie po wylądowaniu w Tajlandii. Wtedy będą mogli wybrać sobie jeden z ośrodków wyznaczonych przez władze i pozostać tam przynajmniej przez dwa tygodnie, chociaż podczas pobytu mogą poruszać się po wyspie bez ograniczeń, do czasu kiedy minie czas ich kwarantanny.

Według ministra akcja marketingowa skupi się na pobytach w okresie listopad-luty, kiedy w Stanach Zjednoczonych i w Europie jest zimno. Ale rozważane jest również dotarcie do zamożnych Chińczyków w kilku prowincjach. Testowe grupy miałyby stamtąd przyjechać do Tajlandii nawet już w sierpniu, tyle że jest to miesiąc monsunu, mało atrakcyjny dla turystów. Na razie jednak, przynajmniej do 30 czerwca, granice Tajlandii pozostaną zamknięte dla wszystkich przyjezdnych, poza osobami podróżującymi z wyjątkowych i uzasadnionych powodów.

Tajlandia nie jest jedynym azjatyckim krajem, który boryka się z problemami związanymi z otwarciem turystyki. Restrykcje dotyczące przyjazdów obowiązują również w pozostałych krajach Azji, w tym w Japonii, a i Australia pozostaje zamknięta. ZOBACZ: Australia zamknięta do 2021 roku